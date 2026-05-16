16 мая, 10:08Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19-го БПЛА, летевшего к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к Москве в субботу, 16 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр.
Ранее глава города сообщил о еще одном дроне, летевшем к столице.
На фоне атаки БПЛА в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.