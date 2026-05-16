16 мая, 09:48

Пионы расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

Первые пионы появились в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада.

Там напомнили, что в холле оранжерейного комплекса открыта выставка "Чай объединяет мир: чай и каллиграфия", а 16 мая в лектории пройдут мастер-класс по созданию ботанической открытки камелии китайской в технике бумагопластики и акварельный мастер-класс.

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвели рябчики – представители семейства лилейных. Такое название они получили за характерную окраску, напоминающую рябь. В экспозиции представлены рябчики шахматный и императорский.

Кроме того, в национальном парке "Лосиный остров" зацвел копытень европейский. Его корневища сильно разрастаются в разные стороны, а листья остаются живыми даже под снежным покровом. Они содержат яд, опасный для многих животных.

Весной у растения появляются бордово-коричневые цветки с пряным запахом, который привлекает насекомых. Копытень располагается в тенистых местах широколиственных и смешанных лесов, а также во влажных оврагах вдали от солнечного света.

