Юбилейная эстафета по Садовому кольцу проходит в Москве

В Москве стартовала юбилейная эстафета по Садовому кольцу. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 15 тысяч человек.

В программу входят дистанция 15 километров в индивидуальном зачете и традиционная командная эстафета.

Как отметил основатель "Бегового сообщества" и директор эстафеты Дмитрий Тарасов, впервые за всю историю в эстафете принимают участие представители около 400 столичных команд.

"Занятия спортом и бегом являются одной из возможностей лучше себя чувствовать, делиться хорошими впечатлениями с друзьями и хорошо проводить время. <…> Хотелось бы отметить, что в эстафете принимает участие большое количество молодeжи", – сказал он.

Участники стартовали от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, финиш находится около Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького на улице Крымский Вал. На дистанции находятся несколько пунктов освежения для участников.

Впервые эстафета по Садовому кольцу состоялась в Москве 2 мая 1922 года. В мае 2025-го состоялось ее возрождение после длительного перерыва.

В связи с проведением эстафеты "Садовое кольцо – 2026" и Московского мотофестиваля в столице действуют ограничения на движение транспорта. До окончания мероприятий будет закрыто движение по Садовому кольцу, а с 12:50 того же дня нельзя будет проехать по внешней стороне магистрали.

Подъезды к некоторым объектам в районе Садового кольца тоже будут закрыты.