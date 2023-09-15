Снижение ключевой ставки при росте инфляции не приведет к доступным кредитам – Набиуллина

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Снижение ключевой ставки Банком России в условиях растущей инфляции приведет не к доступности кредитов в банках, а к дополнительному разгону инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Это связано с тем, что российские банки выдают кредиты исходя из ставок, которые не предполагают обесценение от инфляции, добавила она.

"Поэтому это не приведет к доступности кредитов, если снижать ключевую ставку. При росте инфляции это приведет просто к дополнительному росту инфляции, больше ни к чему", – объяснила глава ЦБ РФ.

Днем 15 сентября Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых.

Отмечалось, что давление инфляции в экономике РФ остается на высоком уровне. Поэтому были реализованы существенные проинфляционные риски, а именно рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летом.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%.

Позже Набиуллина заявляла, что ключевая ставка была увеличена в связи с инфляционными рисками. Она будет удерживаться на высоком уровне до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивого замедления инфляции. Кроме того, глава регулятора сообщила, что рисков финансовой стабильности в России пока нет.

