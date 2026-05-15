15 мая, 23:17Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву вечером в пятницу, 15 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр.
Атака на столицу началась в ночь на пятницу. На местах падения обломков работают экстренные службы.
На фоне попыток нанести удары беспилотниками по Москве столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.