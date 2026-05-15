15 мая, 19:07

Транспорт

Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за перекрытий на Садовом кольце 16 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителям Москвы стоит пересесть на метро из-за перекрытий на Садовом кольце в субботу, 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что движение автомобилей будет запрещено не только на Садовом кольце, но и на таких участках, как:

  • Университетская площадь;
  • Зубовсий бульвар;
  • улица Крымский Вал;
  • Крымский мост;
  • улица Косыгина;
  • улица Большая Дорогомиловская;
  • улица Смоленская;
  • Воробьевское шоссе;
  • Бережковская набережная;
  • Бородинский мост.

Кроме того, к некоторым городским объектам будет закрыт проезд со стороны Садового кольца. На участках ограничений будет временно запрещена парковка.

"Рекомендуем для поездок по центру использовать метро. Так вы точно сэкономите время в пути", – подчеркнули в Дептрансе.

Ограничения вводятся в связи с проведением эстафеты "Садовое кольцо – 2026" и Московского мотофестиваля. В частности, с 06:30 до окончания мероприятий будет закрыто движение по Садовому кольцу, а с 12:50 того же дня нельзя будет проехать по внешней стороне магистрали. Движение будет восстановлено по мере прохождения мотоколонны.

транспортгород

