15 мая, 18:07

Культура

Сервис "Мосбилет" представил подборку лучших мероприятий 16 и 17 мая

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку мероприятий, которые пройдут в субботу и воскресенье, 16 и 17 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия пройдут на площадках в разных районах города. Москвичи и гости столицы смогут услышать дуэт органа и сопрано, познакомиться с растениями Японии и узнать о феномене крепостных театров.

Например, 16 мая театр на Малой Ордынке представит спектакль для всей семьи. Музыка из "Детского альбома" Петра Чайковского и стихи Виктора Лунина расскажут зрителям историю одного дня из жизни ребенка.

В этот же день в концертном зале "Зарядье" состоится концерт "Две стихии: орган и голос". Желающие смогут послушать произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов.

В свою очередь, в Театре кошек Куклачева 16 и 17 мая пройдет шоу "Коты-чемпионы". А в галерее "Беляев" объединения "Выставочные залы Москвы" можно будет посетить выставку заслуженной художницы России Елены Болотских "Искусство и мир" – в экспозиции несколько тематических блоков.

Также в выходные в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко покажут театрализованный концерт "Забытый театр графа Шереметева". Он познакомит зрителей с частным крепостным театром.

Посетители услышат сочинения Андре Гретри, Максима Березовского, Франческо Арайи, Николы Порпоры, Василия Пашкевича и других. Роль графа Николая Петровича Шереметева исполнит премьер балетной труппы Георги Смилевски.

Желающие смогут посетить в эти дни и музей пластических фигур "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье". Здесь можно будет увидеть скульптурные портреты выдающихся личностей отечественной истории и современности.

Московский академический театр сатиры представит спектакль "Свадьба Кречинского". Кроме того, 17 мая в Оперном доме музея-заповедника "Царицыно" состоится концерт итальянской музыки "Мне не забыть тебя", а музей С. А. Есенина представит литературно-мемориальную экспозицию.

Вместе с тем в воскресенье в Бирюлевском дендропарке пройдет экскурсия "Экспедиция в Японию". Участникам покажут растения, которые стали символами Японии, а также расскажут об их образах в искусстве и философии.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в рамках акции "Ночь в музее" пройдут кинопоказы и выставки – 16 мая зоопарк будет работать до полуночи. Там состоится выставка, посвященная животным – покорителям космоса, а также кинопоказы, показ мотоциклов и другой арт-техники, выпуск летучих мышей и иммерсивная программа.

