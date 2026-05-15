В Москве 17 мая пройдет "Выходной с наследием" для детей и взрослых

Акция "Выходной с наследием", приуроченная к Дням исторического и культурного наследия, пройдет в субботу, 17 мая, в отреставрированном здании Миусского трамвайного депо по адресу улица Лесная, дом 20, строение 3. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В Дни исторического и культурного наследия мы рады пригласить всех увлекающихся историей и желающих приятно и с пользой провести выходной день на площадку фудмолла "Депо. Москва". Мы подготовили обширную программу мероприятий, куда войдет более 30 мероприятий, посвященных архитектуре и истории Москвы", – сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, для взрослых и детей организуют интерактивные занятия, мастер-классы и викторины. Экскурсоводы расскажут о самых красивых объектах культурного наследия, участвующих в акции, а также предложат совершить виртуальную прогулку по их интерьерам.

В рамках мастер-класса "Архитектурный витраж" для участников подготовили изображения фрагментов витражей, украшающих особняк Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, дом Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке и особняк О. П. Коробковой на Пятницкой улице. Посетители смогут нарисовать на стекле контуры узоров акриловыми красками, а затем раскрасить их.

Мастер-класс "Ношу наследие" даст возможность создать авторские футболки с изображениями клуба фабрики "Свобода", дома-мастерской архитектора Константина Мельникова, особняка Новиковых – Свешниковой, фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ и здания Центрального телеграфа.

На занятии "Архитектурное оригами" гости будут создавать объемные композиции с памятниками культурного наследия Москвы, включая элементы особняка Степана Рябушинского и особняка Арсения Морозова.

Кроме того, для детей подготовлен мастер-класс "Архитектурная раскраска", на котором юные участники изобразят городской ландшафт и узнаваемые архитектурные памятники столицы.

На мастер-классе "Знак наследия" каждый сможет изготовить уникальный значок с изображениями известных зданий и архитектурных элементов: скульптур Российской государственной библиотеки и станции метро "Площадь Революции", фонтана "Золотой колос", Ростокинского акведука, сфинкса из Египетского павильона музея – усадьбы "Останкино", узоров станции метро "Новослободская" и усадьбы А. В. Морозова в Подсосенском переулке, а также других объектов.

На протяжении всего дня для детей будет работать тематический аквагрим. Организаторы подготовили каталог рисунков, включающий изображения Зиланта с башни Казанского вокзала, узоры дома купца Носенкова, жар-птицу с фасада Саввинского подворья, мифических животных дома страхового общества "Россия" и Льва-хранителя – талисмана департамента культурного наследия.

Вместе с тем лекции в этот день будут читать историк, гид и телеведущий Виталий Калашников, экскурсовод и лауреат премий в области туризма Марина Крамская, экскурсовод Светлана Лукаревская и другие.

Мероприятия проводятся бесплатно, но требуется предварительная регистрация на портале "Узнай Москву".

Кроме того, в столичном парке "Музеон" пройдет детский фестиваль искусств "Небо", приуроченный ко Дню защиты детей. 30 и 31 мая посетителей ждут концерты и представления для всей семьи, интерактивные шоу и квесты, лекции и мастер-классы.