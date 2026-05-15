Москвичам напомнили об ограничениях движения на Садовом кольце 16 мая

Ограничения движения транспорта введут в Москве в субботу, 16 мая, в связи с проведением эстафеты "Садовое кольцо – 2026" и Московского мотофестиваля, напомнила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В частности, с 06:30 до окончания мероприятий будет закрыто движение по Садовому кольцу, а с 12:50 того же дня нельзя будет проехать по внешней стороне магистрали.

Вместе с тем запрет распространится на:



улицы Косыгина, Большую Дорогомиловскую и Смоленскую;

Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную;

Бородинский мост и съезды с него в сторону набережной Тараса Шевченко.

Движение будет восстановлено по мере прохождения мотоколонны.

Помимо этого, с 00:01 до 19:00 будет недоступен участок на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях, а с 08:00 до 19:00 ограничения затронут участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20.



Подъезды к некоторым объектам в районе Садового кольца тоже будут закрыты, добавили в Дептрансе Москвы. Речь идет о ТРК "Атриум", ТРЦ "Павелецкая Плаза", ТЦ "Смоленский Пассаж", Парке Горького, парке искусств "Музеон", Московском академическом театре сатиры, Театре кукол им. Образцова, Театре им. Моссовета, Концертном зале им. П. И. Чайковского, Московском международном Доме Музыки, Курском и Павелецком вокзалах, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Филатовской детской больнице и Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

"Парковка на участках ограничений также будет запрещена", – уточняется в сообщении дапертамента.

Госавтоинспекция призывала водителей быть внимательными, заранее выбирать маршруты, а также строго соблюдать предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

Локальные затруднения движения ожидаются на столичных дорогах вечером в пятницу, 15 мая. В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше обычного – около 16:00. В связи с этим заторы возможны в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.