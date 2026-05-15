Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 11:52

Транспорт

Москвичам напомнили об ограничениях движения на Садовом кольце 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения движения транспорта введут в Москве в субботу, 16 мая, в связи с проведением эстафеты "Садовое кольцо – 2026" и Московского мотофестиваля, напомнила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В частности, с 06:30 до окончания мероприятий будет закрыто движение по Садовому кольцу, а с 12:50 того же дня нельзя будет проехать по внешней стороне магистрали.

Вместе с тем запрет распространится на:

  • улицы Косыгина, Большую Дорогомиловскую и Смоленскую;
  • Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную;
  • Бородинский мост и съезды с него в сторону набережной Тараса Шевченко.

Движение будет восстановлено по мере прохождения мотоколонны.

Помимо этого, с 00:01 до 19:00 будет недоступен участок на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях, а с 08:00 до 19:00 ограничения затронут участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20.

1 из 2

Подъезды к некоторым объектам в районе Садового кольца тоже будут закрыты, добавили в Дептрансе Москвы. Речь идет о ТРК "Атриум", ТРЦ "Павелецкая Плаза", ТЦ "Смоленский Пассаж", Парке Горького, парке искусств "Музеон", Московском академическом театре сатиры, Театре кукол им. Образцова, Театре им. Моссовета, Концертном зале им. П. И. Чайковского, Московском международном Доме Музыки, Курском и Павелецком вокзалах, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Филатовской детской больнице и Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

"Парковка на участках ограничений также будет запрещена", – уточняется в сообщении дапертамента.

Госавтоинспекция призывала водителей быть внимательными, заранее выбирать маршруты, а также строго соблюдать предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

Локальные затруднения движения ожидаются на столичных дорогах вечером в пятницу, 15 мая. В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше обычного – около 16:00. В связи с этим заторы возможны в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Часть улиц в центре Москвы перекроют 16 мая

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика