Пострадавшей при нападении в Наро-Фоминске девочке оказали помощь в центре Рошаля

Пострадавшей при нападении в Наро-Фоминске семилетней девочке оказали помощь в центр имени Рошаля, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.

В настоящее время девочка уже выписана и наблюдается амбулаторно – врачом по месту жительства.

Инцидент с нападением на ребенка произошел 14 мая. По данным следствия, 21-летний молодой человек нанес удары ножом в область лица девочки, а затем скрылся. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

СМИ писали, что злоумышленник имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД. Уточнялось, что он вернулся из больницы три дня назад.