Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 11:00

Происшествия

Пострадавшей при нападении в Наро-Фоминске девочке оказали помощь в центре Рошаля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пострадавшей при нападении в Наро-Фоминске семилетней девочке оказали помощь в центр имени Рошаля, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.

В настоящее время девочка уже выписана и наблюдается амбулаторно – врачом по месту жительства.

Инцидент с нападением на ребенка произошел 14 мая. По данным следствия, 21-летний молодой человек нанес удары ножом в область лица девочки, а затем скрылся. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

СМИ писали, что злоумышленник имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД. Уточнялось, что он вернулся из больницы три дня назад.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика