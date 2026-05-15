15 мая, 06:53
Кратковременный дождь и до 23 градусов ожидаются в столице 15 мая
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в Москве в пятницу, 15 мая, составит от 21 до 23 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
Ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь, местами ливень.
В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 19 до 24 градусов. В некоторых районах тоже возможны небольшие осадки и гроза.
Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-восточный, южный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. При грозе его порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 739 миллиметров ртутного столба.
Ранее москвичей предупреждали, что в течение суток 15 мая в столице местами ожидаются сильные дожди, ливни и грозы с градом. Непогода, согласно прогнозам, сохранится до конца суток.
Горожан призвали быть внимательными на улице – не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Также следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.
