Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 04:57

Общество

В ГД предложили изменить правила начисления страховой пенсии бывшим военным

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Депутат от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко выступил с инициативой об изменении порядка начисления страховой пенсии для бывших военнослужащих. Парламентарий направил соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о военных пенсионерах, которые после увольнения со службы выработали длительный стаж на "гражданке". Согласно действующему законодательству, они могут выполнить все условия для получения страховой пенсии по старости (достичь возраста, накопить стаж и баллы), однако фиксированная выплата к ней им не полагается. Это прямо запрещено частью 1 статьи 16 закона "О страховых пенсиях", поскольку они уже являются получателями пенсии за выслугу лет или по инвалидности.

В своем письме депутат указывает, что данное ограничение несправедливо по отношению к тем, кто фактически заново сформировал свои пенсионные права. Поясняется, что при назначении страховой пенсии бывшим силовикам засчитывается исключительно гражданский стаж с уплатой страховых взносов; периоды службы, уже учтенные в военной пенсии, в расчет не берутся. Аксененко настаивает на корректировке закона для лиц, проработавших после службы, например, 25 и более лет.

Суть предложения – закрепить в законе норму о том, что запрет на получение фиксированной выплаты не распространяется на военных пенсионеров, имеющих длительный страховой стаж на гражданке. По мнению автора инициативы, это устранит ситуацию, при которой человек десятилетиями платит взносы в пенсионную систему наравне со всеми, а по достижении старости получает пенсию в усеченном виде.

Кроме того, поправка должна стимулировать бывших военнослужащих к легальному трудоустройству, гарантируя им реальный рост пенсионных выплат за официальную работу.

Ранее Социальный фонд России опубликовал данные, согласно которым в марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в 8 регионах страны. При этом список возглавил Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика