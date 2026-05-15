В ГД предложили изменить правила начисления страховой пенсии бывшим военным

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Депутат от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко выступил с инициативой об изменении порядка начисления страховой пенсии для бывших военнослужащих. Парламентарий направил соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о военных пенсионерах, которые после увольнения со службы выработали длительный стаж на "гражданке". Согласно действующему законодательству, они могут выполнить все условия для получения страховой пенсии по старости (достичь возраста, накопить стаж и баллы), однако фиксированная выплата к ней им не полагается. Это прямо запрещено частью 1 статьи 16 закона "О страховых пенсиях", поскольку они уже являются получателями пенсии за выслугу лет или по инвалидности.

В своем письме депутат указывает, что данное ограничение несправедливо по отношению к тем, кто фактически заново сформировал свои пенсионные права. Поясняется, что при назначении страховой пенсии бывшим силовикам засчитывается исключительно гражданский стаж с уплатой страховых взносов; периоды службы, уже учтенные в военной пенсии, в расчет не берутся. Аксененко настаивает на корректировке закона для лиц, проработавших после службы, например, 25 и более лет.

Суть предложения – закрепить в законе норму о том, что запрет на получение фиксированной выплаты не распространяется на военных пенсионеров, имеющих длительный страховой стаж на гражданке. По мнению автора инициативы, это устранит ситуацию, при которой человек десятилетиями платит взносы в пенсионную систему наравне со всеми, а по достижении старости получает пенсию в усеченном виде.

Кроме того, поправка должна стимулировать бывших военнослужащих к легальному трудоустройству, гарантируя им реальный рост пенсионных выплат за официальную работу.

Ранее Социальный фонд России опубликовал данные, согласно которым в марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в 8 регионах страны. При этом список возглавил Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.