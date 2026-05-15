Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры были приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальный статус рейса рекомендуется отслеживать через онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные ограничения сохраняются в столичном аэропорту Внуково. Они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.