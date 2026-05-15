Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

При этом ограничения сохраняются в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В связи с этим там не смогли приземлиться два самолета. Для временной посадки бортам пришлось уйти в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.