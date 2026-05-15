Два самолета не приземлились в аэропорту Внуково из-за ограничений по безопасности

Столичный аэропорт Внуково временно не смог принять два самолета из-за действующих ограничений по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что на запасные аэродромы были перенаправлены рейсы, следовавшие из Саратова и Антальи.

Для временной посадки бортам пришлось уйти в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Эти сведения также отображаются на онлайн-табло аэропорта.

Ранее в Росавиации сообщили, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.