В США установили наблюдение за 41 человеком из-за угрозы хантавируса

Эпидемиологи в США установили медицинское наблюдение за 41 человеком из-за риска распространения хантавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC).

Люди находятся под наблюдением в 11 штатах. Однако, по данным CDC, подтвержденных случаев заболевания в стране пока нет.

На международном уровне зарегистрировано 10 случаев заражения, из которых 8 официально подтверждены, еще 2 признаны вероятными, добавили в CDC.

Вспышку хантавирусной инфекции зафиксировали на лайнере MV Hondius в мае. В ВОЗ утверждали, что выявлены 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие были либо пассажирами, либо членами экипажа судна.

Ученые считают, что 19 мая может стать ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы лайнера. Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации в инфекцией.