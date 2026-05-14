Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA в Риме

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли у представительницы Казахстана Анны Данилиной и американки Эйжи Мухаммад в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в парном разряде. Соревнования проходят в Риме.

Прошедшая игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 11:9. В полуфинале российские спортсменки встретятся с австралийкой Сторм Хантер и представительницей США Джессикой Пегулой.

В 2025 году победу в парном турнире одержали итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме. Его соперником был хорват Дино Прижмич. Игра завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2) в пользу спортсмена из РФ.