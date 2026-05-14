Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 19:11

Спорт

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA в Риме

Фото: ТАСС/AP Photo/Alessandra Tarantino; ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли у представительницы Казахстана Анны Данилиной и американки Эйжи Мухаммад в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в парном разряде. Соревнования проходят в Риме.

Прошедшая игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 11:9. В полуфинале российские спортсменки встретятся с австралийкой Сторм Хантер и представительницей США Джессикой Пегулой.

В 2025 году победу в парном турнире одержали итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме. Его соперником был хорват Дино Прижмич. Игра завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2) в пользу спортсмена из РФ.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика