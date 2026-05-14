Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 14:40

Город

Бесплатный кинотеатр возобновит работу на Северном речном вокзале 15 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Бесплатный кинотеатр вновь откроется на Северном речном вокзале 15 мая. Он будет работать до конца сентября, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Северный речной вокзал – не только один из главных транспортных объектов столицы, но и масштабное городское культурное пространство. За последние три года здесь провели свыше 1,2 тысячи мероприятий и фестивалей, которые посетили более 7,9 миллиона человек", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С четверга по воскресенье в кинотеатре можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы. Его зал рассчитан на около 120 человек. При этом для посещения сеанса необходима предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что более 1,3 тысячи мероприятий организовали на Южном речном вокзале в Москве с момента его обновления, которое провели три года назад. С тех пор он принял свыше 805 тысяч гостей. В новом сезоне речной навигации суда проследуют с него в Муром, Рязань, Коломну, Нижний Новгород, Константиново и другие города.

Сезон летней навигации открыт на Северном речном вокзале

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика