Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:20

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии кадрового потенциала московского здравоохранения

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала сотрудников здравоохранения. В 2025 году в таком центре обучение прошли 115 тысяч врачей и среднего медперсонала, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В 2021 году мы открыли Кадровый центр департамента здравоохранения. Там, в частности, оценивают знания и навыки врачей при трудоустройстве, получении статусов "Московский врач", "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат", – напомнил он.

В Кадровом центре врачам помогают определить индивидуальную траекторию развития и выбрать образовательную программу. Полученные знания они могут отработать на симуляторах и тренажерах в условиях, приближенных к реальным.

Мэр Москвы отметил, что благодаря более 1 100 единицам новейшего оборудования можно организовать обучающие курсы почти во всех областях современной медицины.

С момента открытия Кадрового центра в нем разработали свыше 170 тренингов и внедрили 70 программ дополнительного профобразования, включая общую врачебную практику, перинатологию, сердечно-легочную реанимацию, онкологию, паллиативную помощь детям и другие.

По словам Собянина, в отдельном блоке Кадрового центра обсуждают развитие социально-психологических и управленческих навыков. Врачи могут обучиться избегать эмоционального выгорания, управлять стрессом и эффективно общаться с пациентами.

Более того, повышение квалификации и переподготовка столичного медперсонала проходят в ведущих профильных вузах и больницах.

Ранее Собянин отмечал, что город постоянно модернизирует столичную медицину. Число проведенных роботизированных операций в Москве выросло в 4 раза за последние 5 лет. Сейчас в столице проводится до 4,6 тысячи таких операций в год. В 2026 году планируется провести уже 5 тысяч роботизированных хирургических вмешательств.

Сергей Собянин: 144 корпуса городских больниц привели в порядок с 2011 года

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика