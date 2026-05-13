13 мая, 18:21

Происшествия

Столичные спасатели вытащили из воды женщину в 50 м от берега в Москве-реке

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки женщину, которую унесло на 50 метров от берега. Об этом сообщили в городском департаменте ГОЧСиПБ.

Отмечается, что женщина упала в воду в районе Андреевского моста.

"Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в 50 метрах от берега, на судовом ходу, женщину, подающую сигналы о помощи", – говорится в сообщении.

Пострадавшую подняли на борт катера, после чего оказали первую помощь и доставили на поисково-спасательную станцию. Женщину госпитализировали.

В марте в столице спасли двух человек, дрейфовавших на льдине посреди Москвы-реки. Их подняли на борт судна и доставили на станцию "Марьино" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. С пострадавшими провели профилактическую беседу и передали прибывшим правоохранителям.

