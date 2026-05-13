Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 18:01

Наука
Главная / Новости /

Nature: ученым впервые удалось поместить предмет сразу в два места

Ученым впервые удалось поместить предмет сразу в два места – СМИ

Фото: nature.com

Физикам из Венского университета и Университета Дуйсбурга-Эссена впервые удалось поместить предмет сразу в два места. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Ученые исследовали кластеры натрия размером около 8 нанометров. Каждый такой кусочек содержал от 5 до 10 тысяч атомов и имел массу более 170 тысяч атомных единиц. При этом частицы проявили свойства, характерные для квантового мира – вели себя одновременно как волны и как частицы.

Ведущий автор работы, аспирант Венского университета Себастьян Педалино отметил, что такой крупный металлический объект должен вести себя как обычная классическая частица.

"Но интерференция показывает, что квантовая механика работает и на этом масштабе", – добавил он.

Для эксперимента кластеры натрия были охлаждены, после чего их пропустили через систему из трех дифракционных решеток, созданных ультрафиолетовыми лазерами. Первый лазер поместил частицы в состояние квантовой суперпозиции, при котором объект может одновременно находиться сразу в нескольких возможных положениях.

Позже разные "версии" траектории частицы наложились друг на друга и создали чередование полос, характерное для волнового поведения.

Отмечается, что технология может найти практическое применение.

Ранее международная группа ученых в Нидерландах разработала одну из самых масштабных в истории цифровых моделей Вселенной. Модель разработана в рамках проекта FLAMINGO, она поможет интерпретировать огромные массивы данных с современных телескопов. Новый инструмент позволяет отслеживать эволюцию космоса на протяжении миллиардов лет.

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика