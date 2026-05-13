13 мая, 15:06

Город

Представителей туротрасли приглашают на вебинар о возможностях "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представителей туристической отрасли приглашают на вебинар "Лето в Москве". Презентация возможностей для туристических компаний". Регистрация для участия в мероприятии открыта на сайте "Russpass. Бизнес", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятие пройдет 14 мая в 11:00. Оно ориентировано на гидов, отельеров, туроператоров, MICE-организаторов и рестораторов, а также других представителей сервисов туротрасли. В вебинаре также примут участие эксперты столичного правительства.

Участникам расскажут о проекте "Лето в Москве", его основных площадках и программе событий этого года, а также о возможностях для бизнеса и успешной адаптации туристических предложений.

Москва уже несколько сезонов предоставляет предпринимателям варианты для продвижения в рамках городских мероприятий, помогает увеличить продажи и повысить лояльность аудитории. Это позволяет компаниям быть в центре городского трафика, использовать готовую инфраструктуру и выбирать гибкие сценарии партнерства.

Предстоящим летом московские бизнесмены могут присоединиться к сезонным проектам в разных форматах. Например, в них можно поучаствовать при помощи партнерских интеграций, продаж на площадках "Лета в Москве", в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве", при проведении мероприятий с использованием сервиса бронирования "Все на улицу!", а также активностей территории в рамках спецпроекта "Время возможностей".

Сезонные московские проекты становятся важным фактором развития тематического туризма и экономики города. Партнерство столицы и бизнеса помогает повышать предпринимательскую активность и туристическую привлекательность.

Третий сезон проекта "Лето в Москве" начнется 30 мая. Он объединит более 500 площадок во всех округах и районах города. Ключевыми точками притяжения станут ВДНХ, кинопарк "Москино", площадь Революции, Манежная площадь, музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и олимпийский комплекс "Лужники".

