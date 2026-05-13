Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 12:15

Общество
Главная / Новости /

Соцфонд: двойни чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Петербурге

В Соцфонде назвали регионы, где чаще всего рождались двойни

Фото: 123RF.com/dechevm

В первом квартале 2026 года двойни чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в канале Соцфонда России в мессенджере MAX.

"Социальный фонд России проанализировал данные о многоплодных родах за первый квартал 2026 года для назначения выплат семьям. Чаще всего двойни рождались в Москве (416 двойняшек), Московской области (254) и Санкт‑Петербурге (222)", – говорится в публикации.

В то же время рождение троен зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях, а также в столице.

При одновременном рождении двух или трех детей Соцфонд предоставляет семьям повышенную поддержку. В частности, родители получают увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий маткапитал, а также выплаты при рождении на всех детей.

Ранее в Московской области женщина родила вторую двойню. Несколько лет назад она стала мамой девочек-двойняшек Алины и Миланы. В этот раз на свет появились мальчики, вес которых составил 3 килограмма 300 граммов и 3 килограмма 580 граммов. Роды прошли естественным путем, малыши были доношенные.

В ГД предложили компенсировать аренду жилья молодым родителям

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика