Соцфонд: двойни чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Петербурге

В первом квартале 2026 года двойни чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в канале Соцфонда России в мессенджере MAX.

"Социальный фонд России проанализировал данные о многоплодных родах за первый квартал 2026 года для назначения выплат семьям. Чаще всего двойни рождались в Москве (416 двойняшек), Московской области (254) и Санкт‑Петербурге (222)", – говорится в публикации.

В то же время рождение троен зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях, а также в столице.

При одновременном рождении двух или трех детей Соцфонд предоставляет семьям повышенную поддержку. В частности, родители получают увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий маткапитал, а также выплаты при рождении на всех детей.

Ранее в Московской области женщина родила вторую двойню. Несколько лет назад она стала мамой девочек-двойняшек Алины и Миланы. В этот раз на свет появились мальчики, вес которых составил 3 килограмма 300 граммов и 3 килограмма 580 граммов. Роды прошли естественным путем, малыши были доношенные.