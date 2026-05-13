13 мая, 09:56Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Аэропорт Жуковский временно не принимает и не выпускает воздушные суда. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения утром 13 мая вводились в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Через некоторое время Внуково перешел на усиленный режим работы и предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов.
После этого к вышеуказанным аэропортам присоединился Шереметьево. Авиагавань выпускала самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Сейчас авиагавань работает в обычном режиме. Ограничения во Внуково и Домодедово также сняты.
Запреты вводились из-за атаки дронов на Москву. На данный момент силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника.