Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Аэропорт Жуковский временно не принимает и не выпускает воздушные суда. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения утром 13 мая вводились в столичных аэропортах Домодедово и Внуково. Через некоторое время Внуково перешел на усиленный режим работы и предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов.

После этого к вышеуказанным аэропортам присоединился Шереметьево. Авиагавань выпускала самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Сейчас авиагавань работает в обычном режиме. Ограничения во Внуково и Домодедово также сняты.

Запреты вводились из-за атаки дронов на Москву. На данный момент силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотника.

