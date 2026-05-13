Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 07:55

Город

Участники гастропрограммы фестиваля "Московская весна" поддержали бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные предприниматели, представлявшие свои гастрономические проекты на фестивале "Московская весна", перечислили часть заработанных средств на закупку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль проходил с 1 по 11 мая на площадках по всему городу, а его центральной точкой стал Тверской бульвар, где развернулось кулинарное путешествие по регионам России.

Ветеран СВО и владелец чеченской кухни "Даар" Руслан Ацаев установил на площадке свой гастрономический домик. Посетители смогли попробовать там хиты фестиваля – чепалгаш с сыром и шпинатом, а также хингалш со сладкой тыквой. Еще до участия в боевых действиях Ацаев собирал продукты длительного хранения, а сейчас продолжает миссию поддержки, самостоятельно доставляя посылки в зону боевых действий.

Бурятскими буузами – узнаваемым национальным брендом – москвичей и туристов угощал Дамдин Дашиев, владелец сети "Орда". Предприниматель на постоянной основе навещает раненых земляков в столичных военных госпиталях. От них Дашиев получает актуальную информацию о потребностях подразделений. Если раньше упор делался на продукты, то теперь работа ведется строго по заявкам: ресторатор закупал технику, дроны и лично сопровождал грузы на передовую.

Компания "Азбука Севера" представила на фестивале якутские специалитеты: салат "Индигирка" из муксуна, уху на костре и эффектный десерт "Мороженое из вечной мерзлоты", который готовили прямо на глазах у гостей с применением жидкого азота. По словам основателя компании Данилы Козлова, часть полученной на фестивале выручки регулярно направляется на нужды фронта с самого начала операции.

В частности, за последние полгода по целевым запросам военнослужащих были закуплены источники бесперебойного питания и рации. В общей сложности бизнес передавал бойцам одежду, генераторы, средства связи, мотоциклы, квадроциклы и автомобили.

Отмечается, что предприниматели получают торговые места на московских фестивалях бесплатно. Сэкономленные на аренде средства многие из них жертвуют в благотворительные фонды, помогающие российской армии.

Многие владельцы малого бизнеса не ограничиваются финансовой поддержкой, лично выезжая в новые регионы с гуманитарными миссиями и передавая военнослужащим продукцию собственного производства.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль "Московская весна" посетили около 2 миллионов человек. Программа мероприятия включала концерты, читки фронтовых стихов, театральные постановки, спортивные состязания, творческие и кулинарные занятия.

На фестивале "Московская весна" гости попробовали удмуртские перепечи и уху с крабом

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика