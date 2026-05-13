Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Все ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее авиагавань принимала воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами. В это же время рейсы на вылет обслуживались без ограничений.

Меры были приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области.

Тем временем ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани не принимают и не отправляют гражданские самолеты.