Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 23:39

Политика

Трамп допустил продление изъятий из санкций США против нефти из РФ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон продлит действие исключений из санкционного режима в отношении поставок нефти из России. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции перед вылетом с государственным визитом в Китай.

Отвечая на вопрос журналистов о готовности продлить срок изъятий, американский лидер заявил, что его администрация будет делать все, что потребуется для смягчения энергетического кризиса, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.

В ходе беседы Трамп также выразил уверенность в том, что цены на топливо перейдут к резкому снижению сразу после завершения боевых действий. По его оценкам, военная кампания продлится недолго.

При этом президент спрогнозировал новые исторические максимумы на фондовом рынке, который, по его словам, уже и так находится в высшей точке за всю историю.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нечестной игрой давление Запада на покупателей российской нефти. По его словам, западные страны намерены установить собственные правила в Евразии и не допустить развитие межконтинентальной интеграции.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика