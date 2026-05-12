12 мая, 18:53

Лавров назвал нечестной игрой давление Запада на покупателей российской нефти

Фото: mid.ru

Запад оказывает давление на всех, чтобы не допустить покупку российской нефти. Таким образом он ведет нечестную игру и использует неоколониальные методы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы можете описать это по-разному, мы говорим о методах эксплуатации других людей", – цитирует его RT India.

По словам главы ведомства, Запад намерен установить собственные правила в Евразии и поссорить друг с другом страны. Как обратил внимание министр, Запад пытается не допустить развитие межконтинентальной интеграции.

Ранее японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина в рамках мер по диверсификации источников импорта. Решение было принято по запросу Управления природных ресурсов и энергетики для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов.

Кроме того, Россия и Бангладеш обсуждают возможность начала поставок российской нефти. В посольстве отметили, что бангладешская сторона проявила интерес к импорту российских энергоносителей на фоне глобального энергетического кризиса и острой нехватки ресурсов в республике.

"Деньги": бюджет РФ получит дополнительно 200 млрд руб из-за роста цен на нефть

