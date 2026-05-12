Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Россиянин Карен Хачанов прошел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, победив хорвата Дино Прижмича. Игра завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2).

Хачанов был посеян под 13-м номером. Прижмич пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

В четвертьфинале россиянину предстоит сыграть со спортсменом из Норвегии Каспером Руудом.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Она победила американку Хейли Баптист. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

