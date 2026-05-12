Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 12:54

Политика

НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака

Фото: ТАСС/Zuma

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения еще шестерым фигурантам дела о коррупции против бывшего главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о бывшем вице-премьере Украины, бизнесмене, который руководил преступной организацией, а также других людях. Ведомство не уточняет, о каком именно политике идет речь, но ранее некоторые украинские СМИ утверждали, что в деле фигурирует Алексей Чернышов. Вторым фигурантом, по данным журналистов, может быть бизнесмен Тимур Миндич.

В НАБУ добавили, что обвиняемые незаконно легализовали 460 миллионов гривен, то есть 779 миллионов рублей, во время строительства коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области. При этом часть средств была получена через так называемую прачечную, контролируемую бизнесменом – будущим владельцем одной из резиденций.

О предъявлении обвинений самому Ермаку стало известно 11 мая. По данным НАБУ, он является одним из участников преступной группы.

По версии украинских СМИ, фигурантом дела о коррупции может стать и сам Зеленский. Утверждается, что в документах антикоррупционного бюро украинский лидер фигурирует под кодовым номером R1. Кроме того, в опубликованных аудиозаписях Чернышов, ссылаясь на указания "шефа", требует ускорить возведение коттеджей.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика