12 мая, 08:15
В России зафиксирована волна рассылок вредоносных QR-кодов
В России зафиксирована очередная волна рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты, сообщили ТАСС в "Лаборатории Касперского".
Подобные коды в целевых рассылках также массово использовались злоумышленниками в 2025 году и ранее. Однако, как пояснили в компании, сейчас рассылки стали именно массовыми, а ссылки из QR-кодов ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".
Отправители писем представляются якобы государственными органами. Темой письма могут быть заявлены неизвестные уведомления или предписания, а сопроводительного текста к QR-коду может и не быть.
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов отметил, что бдительность пользователя может притупиться и по другим причинам. Например, QR-код может не детектироваться защитными средствами или восприниматься как нейтральный технический инструмент. Еще одним фактором, по его словам, является сумма, которую мошенники просят за отслеживание: она составляет всего несколько сотен рублей.
Ранее мошенники начали использовать новую схему, связанную с нарушениями земельного законодательства. Россиянам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают "оплатить штраф со скидкой" по ссылке.