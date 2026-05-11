Цех "Северстали" загорелся в Череповце

Пожар произошел в цеху "Северстали" в Череповце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Вологодской области.

По информации ведомства, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 14 человек и 5 единиц техники.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Накрошаев, загорелись бочки с бензолом и маслом. По информации Комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения огня на город нет.

Предварительно, никто не пострадал, добавил Накрошаев. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожар произошел на предприятии в Дегтярске. Там загорелись два складских и бытовое здания, а также два здания автосервисов и готовой продукции.

Изначально огонь распространился на 3 850 квадратных метров. Спустя время его локализовали на 4 тысячах "квадратов". Всего в тушении были задействованы около 50 человек и 18 единиц техники. Позже возгорание ликвидировали.