Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 09:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о лечении сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве применяется комплексный подход к оказанию медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, город получает современное оборудование для медучреждений, внедряет инновационные методы диагностики и лечения, обеспечивает пациентов бесплатными препаратами, помогает москвичам проходить реабилитацию.

Собянин напомнил, что многопрофильные стационары расположены равномерно по всей столице. На их базе открыты единые инфарктная и инсультная сети.

За последние 3 года московские медучреждения получили свыше 6 единиц медоборудования. Также врачи активно используют искусственный интеллект для расшифровки снимков и определения очагов заболеваний. Кроме того, тромбы все чаще удаляются через небольшие разрезы или растворяются медикаментозно.

Глава города отметил, что в Москве среднее время от поступления пациента в больницу до проведения операции соответствует мировым стандартам, а большинству больных с инфарктом миокарда выполняют первичную ангиопластику и стентирование.

Таким образом, за 15 лет число спасенных горожан с инфарктом миокарда выросло более чем в 2 раза, а смертность от инсульта снизилась на 15%, добавил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что каждый год в программах повышения квалификации участвуют 70% столичных медиков. С 2021 года в Москве функционирует кадровый центр Депздрава, координирующий работу разных учебных центров и ординатур. Только за 2025-й в нем прошли обучение более 50 тысяч врачей.

Столица наращивает объемы оказания высокотехнологичной медпомощи

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика