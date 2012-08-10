Ярмарка меда начинает работу в "Коломенском"

Сегодня в 12.00 в музее-усадьбе "Коломенское" начинет работу ярмарка меда. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея-усадьбы.

Московские власти ранее сообщили , что ярмарка меда, которая регулярно проходит в музее-заповеднике "Царицыно", в этом году будет перенесена в музей-усадьбу "Коломенское".

В работе ярмарки примут участие около 500 лучших пчеловодов из 40 регионов России. На ней будут представлены все продукты пчеловодства - мед, перга, цветочная пыльца, прополис, маточное молочко, воск.

Ярмарка будет работать до 23 сентября.