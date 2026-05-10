Более 2 тысяч объектов промыли после зимы в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок свыше 2 тысяч инженерных сооружений в Москве после зимы. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Промывка объектов в столице стартовала после установления устойчивых положительных температурных значений, напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Всего, по его словам, в рамках весенней уборки были очищены мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Специалисты, в частности, промыли конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, а также перильные ограждения и лестничные сходы. Кроме того, были выполнены локальные покрасочные работы.

"Промыли дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения", – продолжил Бирюков.

К работам привлекались около тысячи рабочих и более 250 единиц техники, включая автовышки, поливочные и тоннелемоечные машины.

В рамках весенней уборки ранее были приведены в порядок столичные набережные. Работы по их подготовке к новому сезону и открытию летней навигации начались в конце марта.

Всего были очищены 82 сооружения. В частности, специалисты выполнили пескоструйную очистку и промывку чугунных перильных ограждений, а также очистили сходы к воде и прогулочные тротуары.