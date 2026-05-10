10 мая, 15:15

Происшествия

Крупный пожар произошел на предприятии в Свердловской области

Фото: МАХ/"МЧС Свердловской области"

Крупное возгорание произошло на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Дегтярск Свердловской области. Общая площадь пожара составляет 3 850 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

"Происходит горение двух складских и бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции", – говорится в сообщении.

Предприятие находится по адресу Дегтярск, Объездная дорога, 6б. На месте работают пожарные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее семь домов загорелись в Свердловской области 10 мая. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огнь распространялся быстро из-за плотной застройки частного сектора и сильного ветра, порывы которого достигали до 20 метров в секунду.

Спустя время пожар удалось ограничить в пределах очага, а затем полностью потушить. В ликвидации возгорания участвовали свыше 60 сотрудников экстренных служб и 17 единиц спецтехники.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Для временного размещения эвакуированных граждан был организован пункт в гостинице "Увал", однако на данный момент обращений от жителей не поступало.

