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09 июня, 15:39

В мире

В США выявили первый случай заражения собаки мухой-винторезом

Фото: 123RF.соm/aliceintheworldphoto

Минсельхоз США подтвердил первый случай заражения личинками мясной мухи Cochliomyia hominivorax у собаки в округе Ли штата Нью-Мексико. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Информация поступила от ветеринара из Техаса, где ранее было зафиксировано несколько случаев заражения паразитом, однако собака содержится в доме в Нью-Мексико. Предполагается, что это единичный случай заражения.

Сейчас специалисты изучают историю перемещения собаки, а также проверяют других животных в том же доме. Кроме того, министерство сообщило о новом случае заражения личинками мухи-винтореза в штате Техас. Паразит был обнаружен у козы.

Плотоядная муха-винторез Нового Света была обнаружена в Соединенных Штатах впервые за 60 лет. Считалось, что паразита удалось уничтожить в 1966 году, однако его снова нашли у трехнедельного теленка. Личинки мухи-винтореза проникают в открытые раны и питаются плотью. Без лечения заражение может привести к смерти.

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