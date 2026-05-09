09 мая, 23:37

Политика

Путин рассказал о договоренностях с Китаем в нефтегазовой сфере

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Москва и Пекин достигли высокой степени договоренностей, чтобы сделать новый шаг в газовой и нефтяной сфере, заявил Владимир Путин.

"Это (Китай. – Прим. ред.) наш крупнейший торгово-экономический партнер, свыше 140 миллиардов долларов – это приличный оборот, он растет, он диверсифицирован, и эта диверсификация продолжается за счет высокотехнологичных отраслей", – добавил он.

По его словам, РФ получает только выгоду от стабильных отношений США и Китая. Он уточнил, что от их взаимодействия зависит состояние мировой экономики. Также Путин выразил надежду, что напряжения в их отношениях не возникнет.

"Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности", – подчеркнул президент.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года, в ответ российский лидер принял приглашение.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что глава государства посетит Китай в первой половине года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

