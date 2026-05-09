09 мая, 15:41

Переговоры Путина и Фицо завершены

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Встреча Владимира Путина с премьером Словакии Робертом Фицо в Кремле завершена. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности переговоры президента РФ и словацкого премьера продлились примерно два часа. Сперва Путин и Фицо поговорили тет-а-тет. Затем состоялись переговоры с участием делегаций.

Россию на переговорах представляли глава "Росатома" Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин и Фицо обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества в разных областях и возможность возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.

Ушаков заявил, что российский лидер и премьер Словакии среди прочих вопросов обсуждали тему Украины. В частности, Фицо рассказал Путину об итогах своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и о высказанных главой киевского режима оценках ситуации в российско-украинском контексте.

По словам дипломата, никакого послания Зеленский не передавал. По словам помощника президента РФ, Фицо лишь подробно информировал Путина, что он обсуждал с украинским лидером.

Словацкий премьер Роберт Фицо, прибыв в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, возложил к Могиле Неизвестного Солдата венок из алых гвоздик, который был украшен бело-сине-красными лентами. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

После этого Фицо вместе с делегацией почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны (ВОВ). Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула. Тогда политик заявил, что в европейских странах отсутствует уважение к событиям ВОВ.

Помимо этого, он выразил радость по поводу того, что присутствует в Москве на праздновании Дня Победы и может отдать дань павшим солдатам Красной Армии. В свою очередь, Путин выразил Фицо благодарность за визит в Москву на День Победы несмотря на все сложности.

