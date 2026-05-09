Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 14:55

Общество

Актеры театров и участник СВО прочитали стихотворение Симонова для "Мосбилета"

Фото: MAX/"Мосбилет"

Актеры столичных театров и участник СВО в День Победы прочитали стихотворение фронтового корреспондента Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь…". Видеозапись опубликована в канале платформы "Мосбилет" в MAX.

"Стихотворение переписывали от руки, отправляли с фронта, учили наизусть. Строки "Жди меня, и я вернусь…" стали не просто словами – клятвой, надеждой, способом выжить. Сегодня они звучат снова", – говорится в сообщении.

Стихотворение стало символом Великой Отечественной войны. Симонов написал его в самые тревожные месяцы 1941 года, оно посвящено его любимой женщине – актрисе театра и кино Валентине Серовой.

Москва отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в городе 9, 10 и 11 мая пройдут сотни мероприятий. В театрах Москвы гости смогут посетить спектакли и экскурсии, в основу которых легли реальные события военных лет.

Различные мероприятия также проходят в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, Измайловском парке, саду имени Н. Э. Баумана, ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники" и 50-летия Октября, а также в Государственном музее обороны Москвы, музее-панораме "Бородинская битва" и кинопарке "Москино".

Читайте также


обществогородДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика