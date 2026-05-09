Путин и лидеры зарубежных стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин и иностранные лидеры, которые прилетели в Москву на празднование Дня Победы, после парада на Красной площади возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

У Вечного огня президент РФ и зарубежные лидеры почтили память погибших воинов минутой молчания. Кроме того, от имени глав государств цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российские власти не рассылали приглашений на мероприятия ко Дню Победы. Он подчеркнул, что многие сами приняли решение посетить Москву 9 мая. Среди них – белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с женой, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, король Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо и глава Южной Осетии Алан Гаглоев.

Кроме того, ожидается делегация из Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), включая президента Синиша Карана, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича с супругой и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" республики Милорада Додика с супругой. Также в Москву для участия в праздничных мероприятиях приехали президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев.

