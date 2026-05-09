09 мая, 09:37

Город

Мероприятия в честь 81-й годовщины Победы пройдут по всей Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе 9, 10 и 11 мая пройдут сотни праздничных мероприятий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, на ВДНХ, площадях Дорогомиловская Застава и Триумфальной можно увидеть флаги, обрамляющие 11-метровые звезды Победы. А в парке "Зарядье", на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере мультимедийные конструкции транслируют поздравительные открытки. Кроме того, на городских площадях открыты тематические фотозоны "Победа!" и "9 Мая".

Столичный транспорт также украшен российскими триколорами и изображениями герба Москвы. В метро можно будет увидеть прямые трансляции парада Победы.

Московские парковки 9 и 11 мая доступны бесплатно, 10 мая они будут работать в воскресном режиме. Однако на отдельных улицах в центре города движение транспорта временно ограничат.

Для удобства пассажиров на весь период праздников назначили почти 50 дополнительных пригородных поездов. Также на особый график работы перешли и социальные учреждения столицы.

Обширную культурную программу подготовили в парках и музеях Москвы. Различные мероприятия проходят в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, Измайловском парке, саду имени Н. Э. Баумана, ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники" и 50-летия Октября, а также в Государственном музее обороны Москвы, музее-панораме "Бородинская битва" и кинопарке "Москино".

Вместе с тем на площадках проекта "Музыка в метро" звучат песни военных лет. На Северном речном вокзале выступают артисты и диджеи.

Кроме того, в театрах Москвы 9 и 10 мая гости смогут посетить спектакли и экскурсии, в основу которых легли реальные события военных лет. В свою очередь, музей транспорта Москвы подготовил мероприятия, которые пройдут 10 и 11 мая в павильоне № 26 на ВДНХ.

Полная афиша мероприятий опубликована на страницах спецпроекта.

Всего для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое. В честь 81-й годовщины Победы мероприятия пройдут во всех административных округах столицы.

