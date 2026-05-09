09 мая, 08:01

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр отметил, что после войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны и уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу.

"Но и для молодых, и для людей постарше, для всех нас 9 Мая – больше чем просто красная дата календаря. Это память о том, какой ценой была завоевана Победа. Мы помним миллионы погибших людей, помним руины, в которые были превращены наши города и села. День Победы – это гордость за наших солдат, которые сделали то, что никому в мире было не под силу", – сказал Собянин.

Он добавил, что все люди гордятся подвигом тех, кто отстоял Москву, прошел пол-Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом.

"День Победы — это вечная благодарность за право жить и растить детей на своей земле. И сегодня эти священные чувства вдохновляют нас на защиту родной страны. Ведь, как и в 45-м году, на нашей стороне правда, добро и справедливость", – подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил ветеранов за их подвиг.
 
"Слава городу-герою Москве! Слава нашей любимой Отчизне! С праздником, друзья, с Днем Великой Победы!" – поздравил глава города.

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей стране пройдут десятки мероприятий. Для жителей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные активности. Посетителей ждут лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

Познакомиться с афишей мероприятий ко Дню Победы можно на специальной странице. На некоторые события необходим входной билет или предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

А на Останкинской телебашне в День Победы включат праздничную подсветку. На медиафасаде будет транслироваться тематический ролик "9 мая. Победа!" в цветах российского флага и георгиевской ленты.

