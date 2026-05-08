08 мая, 18:46

Город

"Россети" перешли на усиленный режим работы накануне 9 Мая

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Компания "Россети Московский регион" перешла на усиленный режим работы накануне Дня Победы, сообщает пресс-служба компании.

Особое внимание во время праздничных выходных будет уделено электроснабжению социально значимых объектов и мест проведения массовых мероприятий. Кроме того, были организованы ночные дежурства дополнительного оперативного и ремонтного персонала.

В целом мобилизованы 303 бригады энергетиков: около 1 200 специалистов и 364 единицы спецтехники. В готовность также приведены 185 резервных источников электроснабжения общей мощностью 71,9 мегаватта.

Ранее стало известно, что все парковки Москвы станут бесплатными 9 и 11 мая. 10 мая стоянки города будут работать по расписанию воскресенья – они станут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме все три дня.

Кроме того, с 05:00 и до окончания мероприятий 9 мая будет перекрыт ряд дорог в центре. Ограничения коснутся улиц Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровки, а также многих других улиц и мостов в центре столицы. Дополнительно будет запрещена парковка в зонах временных ограничений, движение арендованных автомобилей и такси будет приостановлено.

