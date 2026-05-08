Лето в столице может начаться раньше климатических сроков на 3 недели

Метеорологическое лето в столичном регионе может начаться на три недели раньше климатических сроков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, аномальное раннее начало весны в 2026 году "аукнулось" сначала рекордно теплым мартом, а затем и холодным апрелем. Таким образом, раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь.

"Чего очень бы не хотелось", – подчеркнул синоптик.

Началом лета в метеорологическом смысле можно считать момент, когда среднесуточная температура устойчиво переходит отметку в 15 градусов тепла в сторону более высоких температур. По климатической норме начало метеорологического лета в столице приходится на 26 мая.

"В нынешнем году первым днем с такой температурой стало 3 мая, и вот уже пять дней показания термометров оставались в летних границах, при этом была накоплена значительная положительная аномалия почти в 18 градусов", – отметил Леус.

В пятницу, 8 мая, в городе стало холодней. Чтобы период "летних" температур не прерывался, за четыре дня похолодания положительная аномалия не должна уйти в "минус".

В пятницу температура днем в столице будет в пределах 13–14 градусов, в ночь на 9 мая похолодает до 6–8 градусов, а днем будет от 13 до 15 градусов. Это даст среднесуточную температуру в 10–11 градусов. Примерно такие же температуры ожидаются 10 мая.

В понедельник, 11 мая, будет еще чуть холодней, также ожидаются дожди. Ночью 11-го числа ожидается 6–8 градусов, а днем 12–14, поэтому среднесуточная температура составит до 10 градусов. 12 мая ночью в столице будет 7–9 градусов, а днем 18–20, что поднимет среднюю температуру до 13–14 градусов.

"И только в среду среднесуточная температура вновь вернется в зону летних отметок", – подчеркнул Леус.

Синоптик резюмировал, что за эти дни от положительной аномалии останется меньше градуса, поэтому нельзя уверенно говорить о продолжении "метеолетнего" периода.

Ранее эксперты рассказывали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. При этом купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая.

