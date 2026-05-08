Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 18:29

Общество

Лето в столице может начаться раньше климатических сроков на 3 недели

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Метеорологическое лето в столичном регионе может начаться на три недели раньше климатических сроков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, аномальное раннее начало весны в 2026 году "аукнулось" сначала рекордно теплым мартом, а затем и холодным апрелем. Таким образом, раннее начало метеорологического лета может принести теплый май и холодный июнь.

"Чего очень бы не хотелось", – подчеркнул синоптик.

Началом лета в метеорологическом смысле можно считать момент, когда среднесуточная температура устойчиво переходит отметку в 15 градусов тепла в сторону более высоких температур. По климатической норме начало метеорологического лета в столице приходится на 26 мая.

"В нынешнем году первым днем с такой температурой стало 3 мая, и вот уже пять дней показания термометров оставались в летних границах, при этом была накоплена значительная положительная аномалия почти в 18 градусов", – отметил Леус.

В пятницу, 8 мая, в городе стало холодней. Чтобы период "летних" температур не прерывался, за четыре дня похолодания положительная аномалия не должна уйти в "минус".

В пятницу температура днем в столице будет в пределах 13–14 градусов, в ночь на 9 мая похолодает до 6–8 градусов, а днем будет от 13 до 15 градусов. Это даст среднесуточную температуру в 10–11 градусов. Примерно такие же температуры ожидаются 10 мая.

В понедельник, 11 мая, будет еще чуть холодней, также ожидаются дожди. Ночью 11-го числа ожидается 6–8 градусов, а днем 12–14, поэтому среднесуточная температура составит до 10 градусов. 12 мая ночью в столице будет 7–9 градусов, а днем 18–20, что поднимет среднюю температуру до 13–14 градусов.

"И только в среду среднесуточная температура вновь вернется в зону летних отметок", – подчеркнул Леус.

Синоптик резюмировал, что за эти дни от положительной аномалии останется меньше градуса, поэтому нельзя уверенно говорить о продолжении "метеолетнего" периода.

Ранее эксперты рассказывали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. При этом купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика