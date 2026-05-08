"Мосбилет" пригласил горожан встретить День Победы в столичных театрах и музеях

Столичные театры и музеи пригласили жителей и гостей города отметить День Победы. Подборку самых интересных мероприятий к 9 Мая собрал сервис "Мосбилет".

Например, в Театре сатиры можно будет узнать о том, какие подвиги совершали фронтовые бригады во время Великой Отечественной войны. На детской сцене театра состоится тематическое мероприятие.

В военное время фронтовые бригады создавались во всех театрах Москвы. Тогда актеры Театра сатиры, в том числе Яков Рудин, Валентина Токарская, Рафаил Корф и Рафаил Холодов, отправились в 13-ю армию и 16-ю армию Рокоссовского.

Позднее Корф и Рудин погибли, а Токарская и Холодов попали в окружение. Тогда им пришлось зарегистрироваться на оккупированной территории. Позже их увезли в Германию для выступлений перед русскими военнопленными.

Театр "Человек" тем временем расскажет посетителям о создании фильмов о героях, защищавших Отечество. В программе примут участие Милена Цховребова, Андрей Савостьянов, Ольга Соколовская и Дмитрий Филиппов. Зрители увидят известные сцены из фильмов, которые вошли в золотой фонд советского и мирового кинематографа, а также услышат классическую музыку.

Кроме того, на второй площадке Государственного музея обороны Москвы – в Музее Героев Советского Союза и России пройдет интерактивная программа для школьников "Фронтовыми дорогами". Им расскажут о быте солдат, их оружии и снаряжении. Также участники сами смогут написать фронтовое письмо, устроить перевал и даже пройти курс молодого бойца.

В Музее Москвы посетителей будет ждать лекция о праздновании первого Дня Победы в 1945 году. Об окончании войны расскажет историк, заместитель директора по научной работе музея «Дорога жизни» Андрей Горбунов.

В Биокластере на ВДНХ расскажут о животных, которые стали участниками войны. Также посетители лекции узнают, какой вклад в победу внесли растения. Мероприятие пройдет в павильоне № 31 "Геология".

В Московском музее современного искусства на площадке ММОМА в Ермолаевском переулке состоится экскурсия по выставке "Дмитрий Лион. Идущие". Там посетители узнают о том, как войну отражали художники-нонконформисты Николай Вечтомов, Вадим Сидур и Эрнст Неизвестный, а также иностранные авторы Клод Ланцман и Кристиан Болтански. После этого можно будет посмотреть на графику Дмитрия Лиона, который объединил рембрандтовскую традицию и трагическую еврейскую историю.

Лекция пройдет и в Петровском путевом дворце. Ее проведет историк, фалерист и геральдист Александр Спивак. Она называется "Герои-Победители: летчики – крылья Красной авиации". Там гости узнают об авиации и военно-воздушной академии имени Жуковского в годы Великой Отечественной войны.

Перед этим посетители узнают больше о самом Петровском путевом дворце и о том, где готовили и чествовали летчиков. Также там они смогут подняться по лестнице Матвея Казакова и увидеть основной зал.

Ранее сообщалось, что мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 парках во всех административных округах Москвы. Например, можно будет бесплатно посетить Музей Победы в Парке Победы на Поклонной горе.

