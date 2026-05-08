08 мая, 14:33

В ЕК не исключили ужесточение визовых ограничений для россиян

Еврокомиссия не исключает введение дополнительных визовых ограничений против российских граждан из-за "рисков безопасности". Об этом заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"Я могу сказать, что остается возможность введения целенаправленных ограничительных визовых мер в консультации с государствами-членами для дальнейшего устранения рисков для безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

В то же время Ламмерт подчеркнул, что визовую политику страны Евросоюза определяют сами. Число выданных россиянам виз уже сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч.

Ранее стало известно, что в 2025 году страны ЕС выдали гражданам России более 620 тысяч туристических виз. Этот показатель на 10,2% больше, чем в 2024-м. Также он стал рекордным с 2022 года.

Решения о выдаче виз страны ЕС принимают самостоятельно, однако действует ряд ограничений, включая общую рекомендацию отказывать россиянам в визах.

