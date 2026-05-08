08 мая, 11:36

Общество

Студент Камчатского университета собрал мозаику из 1 400 кубиков Рубика ко Дню Победы

Фото: vk.com/kamgu_beringa

Студент Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга собрал мозаику в честь Дня Победы из 1 400 кубиков Рубика, передала пресс-служба вуза.

Автором является студент третьего курса факультета общественных и гуманитарных наук Никита Охманюк. Сам арт-объект стал частью грантового проекта, который студент выиграл еще в 2024 году. Тогда на средства гранта было приобретено 2 500 головоломок.

Создание мозаичного панно напоминает пиксель-арт – сначала авторы придумывают или находят готовое изображение, затем обрабатывают его в фоторедакторе и переводят в пиксели.

"Сборка проста, приводим лишь одну сторону кубиков в соответствии с рисунком и раскладываем их в нужном порядке. Получается живая, объемная мозаика", – отметил автор проекта.

Команда Охманюка занимается не только сборкой тематических панно, но и развивает региональное сообщество любителей головоломок – клуб головоломок "Спидкубинг Камчатка".

Ранее столичный Дептранс выпустил ко Дню Победы тематическую карту "Тройка". Дизайн проездного выполнен с использованием символики 9 Мая – в красных тонах и с изображением воинских пятиконечных звезд. Новая "Тройка" уже поступила в продажу. Приобрести ее можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине метрополитена и на маркетплейсах.

обществорегионыДень Победы

