В 28 московских парках 9 мая пройдут мероприятия ко Дню Победы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 парках во всех административных округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.



Встретиться на Поклонной горе

9 мая гости города и москвичи смогут бесплатно посетить Музей Победы в Парке Победы на Поклонной горе, платными будут лишь экспозиции "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая победа!" и диорамный комплекс экспозиции "Путь к Победе".

В 10:00 здесь покажут прямую трансляцию парада на Красной площади, затем посетители смогут почтить память героев ВОВ в Зале славы. В этот день в музей можно принести портреты своих родственников – участников войны. Памятные снимки разместят на "Стене памяти". Здесь же можно внести информацию о ветеранах и участниках ВОВ в проект музея "Лица Победы".

В 11:30 в музее начнется музыкальный марафон "Победный май", также концерты запланированы возле главного здания музея. Кроме того, на Поклонной горе будет работать танцевальная площадка. В музее "Главные оружейные реликвии армии" в 11:00 состоится концерт "Заветам победителей верны", а в 17:00 – концертная программа "Память сердца", ожидаются мастер-классы.



Отправиться в парки

Посетить праздничные мероприятия в столичных парках можно будет с 10:00 до 22:00. Например, в Парке Горького состоятся ежегодные встречи ветеранов, а с 14:00 до 17:00 можно будет присоединиться к балу Победы. Посетить концерты можно будет с 12:00 до 18:00 в музее-заповеднике "Коломенское", с 13:00 до 22:00 – в усадьбе Воронцово, с 12:00 – в парке "Сокольники", с 12:00 до 20:00 – в парке 50-летия Октября, с 12:00 до 22:00 – в саду имени Н. Э. Баумана и ландшафтном парке "Митино".

Поэтическая постановка "Победное ревю" ожидается в музее-заповеднике "Царицыно" в 13:00, а в 16:00 здесь выступит оркестр "Победа". Музыкальные номера также пройдут в Лефортовском парке с 12:00 до 14:00. С 14:00 до 16:00 в парке "Ходынское поле" для посетителей проведут спортивно-патриотические занятия, а в Бирюлевском дендропарке в 14:00 начнется театрализованная интерактивная программа мастерской исторического танца.

В детском парке "Фили" в 12:00 и 14:00 для гостей проведут творческие мастер-классы, а кинопарк "Москино" с 11:00 до 20:00 устроит реконструкцию мая 1945 года. Здесь же можно будет посетить старинную танцплощадку, обучиться специальностям авиаконструктора и военного почтальона, попробовать блюда полевой кухни и послушать песни военных лет, принять участие в съемках фильма.



Побывать в библиотеках и культурных центрах

В "Место встречи "Солнцево" 8 мая с 17:00 до 18:00 можно посетить театрализованное действо "История одного дома", также в 19:00 праздничный концерт состоится в культурном центре "Дружба". В культурном центре "Онежский" состоится фестиваль-конкурс "Голос эпохи": начало мероприятия – в 11:00 9 мая, а гала-концерта победителей – в 17:00 10 мая.

Праздник "Победный май" ожидается с 13:00 9 мая в сквере Олимпийских Чемпионов. В тот же день в 11:00 в сквере "Аллея сказок" в Некрасовке ожидается праздничная программа "Священный огонь Победы". Кроме того, творческое мероприятие "Победный май" запланировано 10 мая в 15:00 в территориальном управлении "Моссовет" района Перово.



Познакомиться с воспоминаниями ветеранов и увидеть детские рисунки

Выставку, состоящую из старых снимков из семейных фотоальбомов москвичей, можно посетить в Парке Горького. В культурном центре "Рублево" организовали фотовыставку "Победный май" – прямо в окнах учреждения размещены фотопортреты участников ВОВ – жителей поселка Рублево.

В ДК "Темп" ожидается выставка "Герои в каждой семье", в культурном центре "Ладога" представлены творческие работы юных художников, также еще одна выставка рисунков организована в парке "Яуза". Там юные художники из 49 регионов России создали визуальную хронику событий 1941–1945 годов.



Посетить музеи

Узнать о роли связи и связистов в годы ВОВ можно в рамках программы "Позывной Звезда", которую организуют 9 мая в 14:00 в Государственном музее обороны Москвы. В Музее Москвы 9 мая можно посетить лекцию о том, как столица отмечала первый День Победы. О событиях начала мая 1945 года расскажет историк Андрей Горбунов.

В этот же день в 10:00 в Музее героев Советского Союза и России организуют показы фильмов и короткометражных мультфильмов о Великой Отечественной войне. Здесь же состоится интерактивная программа, в ходе которой юные москвичи познакомятся с элементами солдатского быта, образцами оружия и снаряжения. В 15:00 ожидается спектакль.



Погулять по весенней Москве

Для горожан и гостей города доступны различные туристические маршруты, посвященные Победе. Выбрать их можно в туристическом сервисе Russpass. Маршрут "Они ковали Победу: трудовой подвиг москвичей", позволит узнать, что находилось в парке "Сокольники" в годы войны, а на прогулке "Тверская улица: путь к Великой Победе" туристы узнают, как одна из главных улиц хранит историю героических подвигов.

Еще один маршрут, "Голоса Победы: прогулка по местам воинской славы", пролегает между Центральным музеем Вооруженных сил России и Центральным академическим театром Российской армии. Во время путешествия можно посетить Могилу Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Узнать о мероприятиях в Москве, посвященных Дню Победы, можно на специальной странице на портале mos.ru. Следить за расписанием мероприятий, зарегистрироваться на них, забронировать или купить билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее стало известно, что прямая трансляция парада Победы с Красной площади 9 мая будет транслироваться на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Событие впервые охватит и пассажиров пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Увидеть парад можно будет не только в городе, но и на подъезде к нему.

