Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 10:58

Город

В 28 московских парках 9 мая пройдут мероприятия ко Дню Победы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 парках во всех административных округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Встретиться на Поклонной горе

9 мая гости города и москвичи смогут бесплатно посетить Музей Победы в Парке Победы на Поклонной горе, платными будут лишь экспозиции "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая победа!" и диорамный комплекс экспозиции "Путь к Победе".

В 10:00 здесь покажут прямую трансляцию парада на Красной площади, затем посетители смогут почтить память героев ВОВ в Зале славы. В этот день в музей можно принести портреты своих родственников – участников войны. Памятные снимки разместят на "Стене памяти". Здесь же можно внести информацию о ветеранах и участниках ВОВ в проект музея "Лица Победы".

В 11:30 в музее начнется музыкальный марафон "Победный май", также концерты запланированы возле главного здания музея. Кроме того, на Поклонной горе будет работать танцевальная площадка. В музее "Главные оружейные реликвии армии" в 11:00 состоится концерт "Заветам победителей верны", а в 17:00 – концертная программа "Память сердца", ожидаются мастер-классы.

Отправиться в парки

Посетить праздничные мероприятия в столичных парках можно будет с 10:00 до 22:00. Например, в Парке Горького состоятся ежегодные встречи ветеранов, а с 14:00 до 17:00 можно будет присоединиться к балу Победы. Посетить концерты можно будет с 12:00 до 18:00 в музее-заповеднике "Коломенское", с 13:00 до 22:00 – в усадьбе Воронцово, с 12:00 – в парке "Сокольники", с 12:00 до 20:00 – в парке 50-летия Октября, с 12:00 до 22:00 – в саду имени Н. Э. Баумана и ландшафтном парке "Митино".

Поэтическая постановка "Победное ревю" ожидается в музее-заповеднике "Царицыно" в 13:00, а в 16:00 здесь выступит оркестр "Победа". Музыкальные номера также пройдут в Лефортовском парке с 12:00 до 14:00. С 14:00 до 16:00 в парке "Ходынское поле" для посетителей проведут спортивно-патриотические занятия, а в Бирюлевском дендропарке в 14:00 начнется театрализованная интерактивная программа мастерской исторического танца.

В детском парке "Фили" в 12:00 и 14:00 для гостей проведут творческие мастер-классы, а кинопарк "Москино" с 11:00 до 20:00 устроит реконструкцию мая 1945 года. Здесь же можно будет посетить старинную танцплощадку, обучиться специальностям авиаконструктора и военного почтальона, попробовать блюда полевой кухни и послушать песни военных лет, принять участие в съемках фильма.

Побывать в библиотеках и культурных центрах

В "Место встречи "Солнцево" 8 мая с 17:00 до 18:00 можно посетить театрализованное действо "История одного дома", также в 19:00 праздничный концерт состоится в культурном центре "Дружба". В культурном центре "Онежский" состоится фестиваль-конкурс "Голос эпохи": начало мероприятия – в 11:00 9 мая, а гала-концерта победителей – в 17:00 10 мая.

Праздник "Победный май" ожидается с 13:00 9 мая в сквере Олимпийских Чемпионов. В тот же день в 11:00 в сквере "Аллея сказок" в Некрасовке ожидается праздничная программа "Священный огонь Победы". Кроме того, творческое мероприятие "Победный май" запланировано 10 мая в 15:00 в территориальном управлении "Моссовет" района Перово.

Познакомиться с воспоминаниями ветеранов и увидеть детские рисунки

Выставку, состоящую из старых снимков из семейных фотоальбомов москвичей, можно посетить в Парке Горького. В культурном центре "Рублево" организовали фотовыставку "Победный май" – прямо в окнах учреждения размещены фотопортреты участников ВОВ – жителей поселка Рублево.

В ДК "Темп" ожидается выставка "Герои в каждой семье", в культурном центре "Ладога" представлены творческие работы юных художников, также еще одна выставка рисунков организована в парке "Яуза". Там юные художники из 49 регионов России создали визуальную хронику событий 1941–1945 годов.

Посетить музеи

Узнать о роли связи и связистов в годы ВОВ можно в рамках программы "Позывной Звезда", которую организуют 9 мая в 14:00 в Государственном музее обороны Москвы. В Музее Москвы 9 мая можно посетить лекцию о том, как столица отмечала первый День Победы. О событиях начала мая 1945 года расскажет историк Андрей Горбунов.

В этот же день в 10:00 в Музее героев Советского Союза и России организуют показы фильмов и короткометражных мультфильмов о Великой Отечественной войне. Здесь же состоится интерактивная программа, в ходе которой юные москвичи познакомятся с элементами солдатского быта, образцами оружия и снаряжения. В 15:00 ожидается спектакль.

Погулять по весенней Москве

Для горожан и гостей города доступны различные туристические маршруты, посвященные Победе. Выбрать их можно в туристическом сервисе Russpass. Маршрут "Они ковали Победу: трудовой подвиг москвичей", позволит узнать, что находилось в парке "Сокольники" в годы войны, а на прогулке "Тверская улица: путь к Великой Победе" туристы узнают, как одна из главных улиц хранит историю героических подвигов.

Еще один маршрут, "Голоса Победы: прогулка по местам воинской славы", пролегает между Центральным музеем Вооруженных сил России и Центральным академическим театром Российской армии. Во время путешествия можно посетить Могилу Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Узнать о мероприятиях в Москве, посвященных Дню Победы, можно на специальной странице на портале mos.ru. Следить за расписанием мероприятий, зарегистрироваться на них, забронировать или купить билеты можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее стало известно, что прямая трансляция парада Победы с Красной площади 9 мая будет транслироваться на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Событие впервые охватит и пассажиров пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Увидеть парад можно будет не только в городе, но и на подъезде к нему.

Парад на Красной площади пройдет 9 мая в измененном формате

Читайте также


городДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика