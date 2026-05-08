08 мая, 10:58

Эксперт Борозденко: экстремально кислые леденцы могут вызвать ожоги слизистой и судороги

Набирающие популярность в социальных сетях "самые кислые конфеты в мире" могут вызывать спазмы, дрожь и непроизвольные движения из-за высокой концентрации яблочной кислоты. Об этом в беседе с каналом SHOT ПРОВЕРКА в МАХ рассказал сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко

По словам специалиста, уровень pH у подобных леденцов сопоставим с кислотностью электролита в автомобильном аккумуляторе. Внутри конфет кислота заключена в жировую капсулу, которая постепенно растворяется слюной, после чего происходит резкий выброс кислоты прямо на слизистую оболочку рта.

Эксперт отметил, что мозг воспринимает такую стимуляцию не как вкус, а как болевой сигнал. Из-за воздействия кислоты активируется тройничный нерв и запускается реакция "бей или беги" с выбросом адреналина и норадреналина. Именно этим объясняются судороги, мышечные спазмы и резкие движения у людей на видео.

Борозденко подчеркнул, что особенно опасны такие конфеты для детей. Если у взрослых последствия чаще ограничиваются раздражением слизистой, то у школьников из-за более тонкого эпителия могут возникнуть эрозии, язвы и временная потеря вкусовых ощущений. По словам эксперта, восстановление слизистой после воздействия экстремально кислых леденцов может занимать более двух недель.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала какао, приготовленное из натурального порошка, одним из самых полезных напитков. Он содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга.

